Al-Ittihad : l’annonce très forte de Karim Benzema sur la saison à venir

Après une saison décevante marquée par plusieurs échecs (5ème place en Saudi Pro League, quart de finaliste en Ligue des Champions AFC, Coupe du monde des clubs de la FIFA et Coupe arabe des clubs champions, finaliste malheureux en Supercoupe d’Arabie saoudite, demi-finaliste en Coupe du Roi d’Arabie saoudite), Al-Ittihad a fait une grande révolution sur son banc après les évictions successives de Nuno Espirito Santos et Marcelo Gallardo : «Nous accueillons l’entraîneur Laurent Blanc au Club Al-Ittihad», a précisé le club sur son compte X samedi. En quête d’un entraîneur français après le départ de Marcelo Gallardo, la formation saoudienne a donc décidé de miser sur le profil du natif d’Alès, même si les noms de Stefano Pioli et Christophe Galtier, actuellement sur le banc du club qatarien d’Al Duhail, ont également circulé. Avec Laurent Blanc à sa tête, le club d’Al-Ittihad va continuer de parfaire son français pour sa nouvelle saison qui s’annonce capitale.

Maintenant que le dossier du nouvel entraîneur est clos, la direction du Club du Peuple va pouvoir s’activer sur le mercato estival afin de renforcer son effectif et ainsi entourer les joueurs cadres de l’équipe tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Abderrazak Hamdallah, Luiz Felipe ou encore Jota. Et les dirigeants ont déjà frappé un grand coup avec la signature de Houssem Aouar. Voilà de quoi surmotiver Karim Benzema qui avait été quelque peu dans l’oeil du cyclone pour sa première saison à Djeddah : «Je sais ce que je dois faire. C’est pourquoi je me prépare bien, pour être en forme et pouvoir aider mes coéquipiers et, espérons-le, pouvoir gagner des trophées cette saison. C’est mon objectif et celui de tous mes collègues. Il y a du football et du désir», a déclaré le Nueve dans un entretien chez nos confrères espagnols de MARCA. Mais ce n’est pas tout, il en a aussi profité pour afficher tout son bonheur, sa détermination et son épanouissement dans ce nouveau groupe en reconstruction.

De belles promesses !

De retour en Europe et plus précisément en Espagne pour la préparation de son équipe, Karim Benzema a tenu à rassurer les journalistes espagnols quant à son état physique, lui qui avait connu quelques pépins la saison passée : «Je vais bien, je suis heureux, content et désireux de faire de belles choses avec l’équipe. Nous avons commencé la pré-saison de la meilleure façon possible en termes de travail, avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et, bien sûr, avec d’autres perspectives en matière de compétition. Maintenant, nous travaillons pour la saison, c’est ce qui compte. Il y a beaucoup de motivation pour bien faire les choses, une bonne équipe se crée, plus forte chaque jour et je me sens beaucoup mieux», a-t-il annoncé. La concurrence semble déjà prévenue alors que les champions en titre d’Al Hilal vont récupérer Neymar.

Avec les autres mastodontes détenus par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) tels que Al-Nassr, Al-Hilal et Al-Ahli auquel il faut ajouter les projets sportifs de Al-Ettifaq mais aussi du promu richissime d’Al-Qadsiah, le championnat et les autres trophées saoudiens s’annoncent encore très durs à remporter. Mais Karim Benzema veut croire en son équipe, en raison de l’atmosphère positive qui règne dans cette préparation : «Ce ne sera pas facile car la Ligue est compliquée, les équipes deviennent plus fortes et meilleures. Il y a des rivaux très forts et très bons, mais cette saison je pense que nous pouvons faire de très belles choses. Petit à petit, d’année en année, de plus en plus de joueurs arrivent et la qualité du football augmente un peu plus et tout cela fait de la Ligue saoudienne un championnat intéressant, plus fort et de plus haut niveau». Alors que la Saudi Pro League a parfois été critiquée en Europe, l’ancien joueur de l’OL et du Real Madrid continue de montrer au front pour défendre son championnat.

Il est vrai qu’avec une multitude de changements de coachs et certaines situations de crises internes la saison passée, il a été difficile pour Al-Ittihad de réellement créer un groupe et une cohésion. Mais avec Laurent Blanc et le retour des cadres en forme, ajoutés aux quelques renforts de grande classe attendus comme Kevin De Bruyne et Moussa Diaby. Karim Benzema a de quoi se réjouir de son futur proche dans les rangs saoudiens : «Je pense plus et mieux que l’année dernière. Les choses n’ont pas fonctionné. Nous avons un bien meilleur football, pour pouvoir bien jouer et gagner la Ligue, qui est le trophée le plus important pour le club et les supporters. Ils veulent le gagner, comme nous, il ne faut pas hésiter. Et je suis là, avec mon équipe, pour le gagner, pour que tout le monde le sache». Néanmoins, le début de la préparation n’a pas été parfait d’un point de vue comptable avec une défaite (2-0) contre Elche, qui vient de redescendre en D2 espagnole.