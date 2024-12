Real Madrid : l’aveu étonnant de James Rodríguez

Madrid n’a pas oublié James Rodríguez. L’international colombien, qui a rejoint le Rayo Vallecano cet été, a accordé un entretien à Marca où il est notamment revenu sur son retour dans la capitale espagnole et sur le bel accueil à son arrivée. L’ancien joueur du Real Madrid a révélé qu’il aurait souhaité rester un peu plus longtemps chez les pensionnaires du Santiago Bernabéu.

« Quand je suis arrivé à Madrid, les gens se sont souvenus de moi avec beaucoup d’affection. Cela signifie que j’ai bien fait les choses et que j’ai beaucoup d’affection pour les Madridistas (supporters du Real). Ils m’ont fait me sentir chez moi. J’ai pu gagner des titres et je pense que j’ai été très performant. (…) J’aurais peut-être pu rester un an ou deux de plus et mes statistiques auraient pu être un peu plus élevées. Mais à l’époque, en raison de certaines circonstances, on ne m’a pas laissé rester et c’est ce qui s’est passé. Mais je pense que j’aurais pu rester deux ou trois ans de plus », a indiqué celui qui a disputé 125 rencontres avec le Real pour un total de 35 réalisations et de 42 passes décisives entre 2014 et 2020.