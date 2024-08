Bordeaux : Jéremy Livolant attise les convoitises

Depuis quelques jours maintenant, les Girondins de Bordeaux connaissent une importante vague de départs. Après le dépôt de bilan, le redressement judiciaire et la perte du statut pro, les joueurs sous contrat ont été libérés par le club au scapulaire. L’occasion rêvée pour certains clubs de récupérer des bons éléments pour 0€. Arrivé l’année dernière en provenance de Guingamp, l’attaquant Jérémy Livolant fait partie de ces joueurs convoités sur le marché des transferts.

Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 42 matches la saison dernière, le polyvalent joueur de 26 ans est considéré comme fiable aussi bien physiquement que sportivement par les observateurs (il a bouclé sa 4e saison de suite à plus de 40 matches). Selon nos informations, le joueur est observé avec grand intérêt en Angleterre, en Italie, en Suisse ou encore en Turquie. Il ne devrait pas avoir de mal à rapidement retrouver un club et cela pourrait bien bouger dans les prochains jours pour lui.