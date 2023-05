Naples veut doubler le PSG dans le dossier Luis Enrique

La suite après cette publicité

Luis Enrique a beau avoir quitté la sélection espagnole par la petite porte avec l’élimination face au Maroc en huitième de finale du dernier Mondial, il garde une très belle cote dans l’esprit de nombreux dirigeants. D’ailleurs, il serait sur la short-list du PSG, selon les informations du Parisien. Car il séduirait aussi bien Luis Campos que les décideurs au Qatar. Mais s’ils veulent réellement le tacticien espagnol de 53 ans, il va falloir se dépêcher.

Un autre club est rentré dans la danse, avec la ferme intention de boucler le dossier très rapidement. Il s’agit du Napoli, tout frais champion d’Italie. Le président Aurelio de Laurentiis a vu son entraîneur couronné, Luciano Spalletti, choisir l’option de l’année sabbatique. Dès lors, il lui faut un nouveau coach pour conduire son équipe en Ligue des Champions la saison prochaine. Il a vite choisi Luis Enrique, et a fait en sorte de le contacter directement, alors que son agent Ivan de la Peña avait d’abord écarté poliment la proposition napolitaine.

Naples espère boucler le dossier cette semaine

Et il semblerait, selon la presse italienne, que le discours du président napolitain ait été écouté avec attention par l’entraîneur espagnol. Lui qui avait été cité du côté de Chelsea durant un temps serait encore hésitant, entre une Premier League qui lui donne envie, un PSG qui pense à lui et donc le Napoli qui fait le forcing. De Laurentiis lui aurait assuré qu’il disposerait d’une équipe compétitive, avec Osimhen et Kvaratskhelia toujours dans l’effectif.

Naples espère donc obtenir une réponse positive de Luis Enrique dès cette semaine. Le PSG est-il dans le même timing ? Pas vraiment puisqu’il reste encore une journée de Ligue 1 à disputer, le week-end prochain et que Christophe Galtier est officiellement toujours en poste. S’il souhaite absolument faire de l’Espagnol son prochain entraîneur, le club francilien va devoir franchement accélérer.