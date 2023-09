Kostas Mitroglou viré de son club en sixième division allemande !

La suite après cette publicité

Formé au Borussia Mönchengladbach en Allemagne, l’attaquant grec Kostas Mitroglou aura livré une carrière honorable. Un passage probant à l’Olympiakos, une aventure ratée à Fulham avant de se relancer du côté de Benfica où il sera en suite transféré à l’Olympique de Marseille. Malgré quelques sorties intéressantes (16 buts et 1 offrande en 50 matches) et une finale de Ligue Europa perdue contre l’Atlético de Madrid (3-0) à son actif, le natif de Kavala n’aura jamais été à la hauteur des attentes phocéennes. S’en suivront ensuite des prêts ratés à Galatasaray et au PSV Eindhoven. Parti librement à l’Aris Salonique à l’hiver 2021, il ne convaincra pas davantage.

Kostas Mitroglou ne disputera que 9 matches pour 2 buts soit un investissement de 3500€ la minute passée sur les terrains de la part du club grec. Finalement, les deux parties se sont séparées à l’amiable sous fond d’entraînements séchés et de salaires impayés. Une pige qui aura au final soldé l’aventure professionnelle du joueur à l’âge de 34 ans. Rejoignant en janvier dernier le club amateur du SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, il n’y sera resté que six mois. En effet, il a rejoint en juillet dernier, le club du SV Scherpenberg en sixième division allemande. Une aventure qui a également tourné court.

7 petits matches et puis s’en va

En effet, seulement deux mois après son arrivée, c’est déjà terminé de sa collaboration avec le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Pourtant, les performances n’en sont pas la raison. Disputant 3 matches amicaux pour 5 buts, il a vite formé un duo redoutable avec Tim Falkenreck, une autre recrue de la formation allemande. En championnat, cela s’était bien passé aussi puisque sur les 4 premières journées, il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises. Oui mais voilà, le 4-4-2 utilisé jusque-là a été abandonné pour un 4-2-3-1 après deux défaites de rang. N’acceptant pas forcément les consignes de son coach qui réclamait un pressing plus agressif de la part de ses joueurs, Kostas Mitroglou a été mis sur le banc par Ralf Gemmer, ce qui aurait causé son départ dans la foulée.

«Au début, j’étais en fait très positif, les premiers matchs tests se sont très bien déroulés et Kostas s’est bien adapté. Mais au cours des dernières semaines, les choses ont rapidement évolué dans cette direction» a déclaré son coach au média local NRZ. Il s’est même offert une petite punchline pour déplorer les remous que cela a occasionnés dans la presse : «nous faisons presque plus la une des journaux que le FC Bayern.» De nouveau sans club, Kostas Mitroglou vit définitivement une fin d’histoire compliquée avec le football…