Premier League : Wolverhampton bat West Ham et poursuit sa marche en avant

Ce samedi 20 juin marquait le retour aux affaires de West Ham, se battant pour son maintien dans l'élite, et de Wolverhampton, l'une des équipes en forme avant l'interruption du championnat à cause du Covid-19, en Premier League. Dans un stade olympique de Londres bien évidemment vide, coronavirus oblige, les hommes de Nuno Espirito Santo se sont imposés par la plus petite des marges (1-0). Alors que les deux formations ne sont pas parvenues à se départager au cours des 60 premières minutes de jeu, le technicien portugais a eu la bonne idée de faire rentrer le robuste Adama Traoré à la 64e minute.

La suite après cette publicité

L'ancien pensionnaire de la Masia a tout changé dans cette rencontre. Après avoir pris de vitesse Pablo Fornals sur l'aile droite, le numéro 37 des Wolves a adressé un bon centre que Raul Jimenez, étrangement libre de tout marquage derrière Issa Diop, a repris victorieusement de la tête pour tromper Fabianski (73e). Traoré, encore lui, a ensuite réalisé un joli numéro balle au pied avant de servir Doherty, sur la droite, auteur d'un centre repris somptueusement d'une merveille de volée au deuxième poteau par Pedro Neto (84e), qui a trouvé la lucarne du portier polonais des Hammers. De quoi offrir, avec la manière, un précieux succès à Wolverhampton (6e, 46 points), qui réalise l'une des bonnes opérations de cette 30e journée en revenant à hauteur de Manchester United dans la course à l'Europe. West Ham (17e, 27 points) reste dans le dur et pourrait se retrouver dans la zone rouge en Premier League dès ce soir, si Bournemouth s'impose face à Crystal Palace (20h45).

Le classement de la Premier League