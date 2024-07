Le PSG croule sous les offres pour un indésirable

Peu à peu, le PSG commence à toucher au but dans certains dossiers. Selon nos informations, le club de la capitale prépare ainsi l’arrivée de la pépite João Neves, le milieu de terrain de Benfica, qui va signer un contrat de 5 ans avec les Parisiens. Dans le même temps, les Franciliens continuent de négocier dans d’autres dossiers, comme celui menant au Rennais Désiré Doué, aussi convoité par le Bayern Munich, ainsi que le dossier Nico Williams, où Paris est en concurrence avec le FC Barcelone.

Mais on le sait, le PSG doit, et veut, vendre. Il y a ainsi un loft dans lequel on retrouve plusieurs joueurs comme Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba ou Ismaël Gharbi, et d’autres joueurs qui s’entraînent avec le groupe de Luis Enrique mais ne sont pas forcément dans les plans du coach espagnol. Cher Ndour est ainsi dans ce deuxième cas de figure.

Plusieurs clubs sont sur le coup

Le milieu de terrain italien de 20 ans, qui n’a joué que 25 minutes réparties en trois rencontres de Ligue 1 à l’automne dernier, ainsi qu’un match de Coupe de France face à Revel avant d’être prêté à Braga, devra donc faire ses valises s’il souhaite jouer. Comme l’indique L’Equipe, il devrait être encore prêté cette saison. Et ça tombe bien, il y a beaucoup de clubs intéressés par ses services.

Braga, où il a disputé 11 rencontres sur la deuxième partie de saison, aimerait ainsi l’obtenir en prêt une deuxième fois, et qu’il fasse une saison complète dans le Minho. Trois clubs de Ligue 1 - les noms ne sont pas donnés - veulent aussi accueillir Ndour. Le principal concerné est plutôt partant pour un prêt en France, afin de prendre de l’expérience en Ligue 1 et s’habituer aux joutes du football français. Affaire à suivre…