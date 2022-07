FC Barcelone : Robert Lewandowski annonce déjà la couleur

La suite après cette publicité

«Je m'appelle Robert, je viens de Pologne, j'habite à Barcelone». C'est avec ces quelques mots d'espagnol que Robert Lewandowski s'est rapidement présenté il y a quelques minutes, à Miami. Miami, lieu de la tournée américaine du Barça, qui a déjà affronté l'Inter de Miami la nuit dernière en amical (victoire 6-0). Pas encore bilingue, l'attaquant polonais a basculé en anglais pour se faire comprendre et expliquer ce que tout le monde avait deviné au sujet de son transfert.

« Je suis très heureux d'être ici, cela a été très difficile d'y parvenir, mais au final, cela a été fait, nous avons beaucoup de travail à faire. (...) Les derniers jours n'ont pas été faciles, mais je suis prêt à faire partie de l'équipe, de l'entraînement et j'espère jouer les prochains matchs », a-t-il lancé. Effectivement longtemps dans l'attente de ce transfert, Lewandowski a cru ne jamais y parvenir, le Bayern Munich ne faisant aucun cadeau au Barça.

Toujours pas de numéro

Ont suivi quelques déclarations classiques. « Je veux faire partie de ce grand club avec une histoire aussi impressionnante. Je veux écrire une nouvelle histoire et gagner des titres. » Il faudra déjà trouver son numéro avant tout. A la fin de cette conférence de presse, il a enfilé la tunique blaugrana, vierge de tout numéro. Son numéro 9 fétiche est actuellement porté par Memphis Depay, dont l'avenir est incertain. De quoi inciter à la patience...

Présent à ses côtés, Joan Laporta a souhaité remercier l'attaquant polonais de 33 ans de sa venue dans le club catalan. « Tu as fait tout ce qu’il fallait pour venir. Tu as fait de grands efforts. Nous avons besoin de joueurs comme toi, on sait que tu es un travailleur. On travaille pour avoir une équipe chaque fois plus compétitive » a exprimé le président du Barça à sa nouvelle recrue. Laporta fait certainement mention des efforts financiers que Lewandowski a faits pour venir en Catalogne. Ne reste plus qu'à attendre ses premiers pas sur le terrain, lors du prochain match amical. Devinez contre qui ? Le Real Madrid.