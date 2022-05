Liga : Valence termine la saison par une victoire face au Celta Vigo

Ce samedi après-midi voyait Valence (11e) recevoir le Celta Vigo (10e) dans le cadre de la 38e et dernière journée de Liga. Si l'enjeu n'était pas énorme, le vainqueur de cette rencontre était assuré de terminer la saison dans la première partie de tableau, au mieux 9e en cas de défaite d'Osasuna face à Majorque dimanche.

La suite après cette publicité

Dominant légèrement les débats, notamment en première période, Valence trouvait le chemin des filets à la demi heure de jeu par l'intermédiaire de Maxi Gomez qui reprenait le ballon aux 6m pour ouvrir le score (28e). Le club Che se mettait définitivement à l'abris grâce au but contre son camp de Nestor Araujo (60e). Le score n'évoluait plus et Valence passait donc 9e.