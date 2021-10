Luis Suarez défend son bilan au Barça

Ce week-end, l'Atlético de Madrid accueille le FC Barcelone pour le compte de la 8e journée de Liga. Un rendez-vous forcément particulier pour Luis Suarez (34 ans), qui a quitté les Blaugranas à l'été 2020 pour rejoindre les Colchoneros. Interrogé par TVE, el Pistolero, champion d'Espagne avec les Rojiblancos la saison passée, a tenu à défendre son bilan sous les couleurs catalanes.

«J'ai fait de bons et de mauvais matches à Barcelone mais mes statistiques parlaient pour moi, je ne descendais jamais en dessous des 20 buts par saison et je ne sais pas si un n° 9 a réussi à faire ça, mettant Leo à part et je dois me sentir fier de ça. Après, à un moment, j'ai été blessé par la manière dont on m'a fait partir, d'autant plus que je suis un joueur qui a toujours tout donné pour le Barça et je me suis entièrement dévoué au club. J'ai été attristé que l'on me traite comme ça, mais je me suis aussi dit que les choses n'arrivaient pas par hasard et que le destin dirait qui avait raison ou tort», a-t-il lâché. À bon entendeur.