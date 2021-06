EdF : Lucas Hernandez va bien

Si Karim Benzema est sorti blessé avant la mi-temps contre la Bulgarie ce mardi (3-0) et que son état préoccupe tout le monde, on attendait aussi des nouvelles de Lucas Hernandez. Le défenseur du Bayern Munich, qui était incertain avant ce deuxième et dernier match de préparation à l'Euro 2020 au Stade de France, a en effet cédé sa place à Lucas Digne à la pause.

Après la victoire des Bleus, Lucas Hernandez a rassuré tout le monde à ce sujet : il se porte bien et ne souffre d'aucun pépin physique. «Tout va bien. C'était juste par précaution, on avait parlé avec le docteur et le coach, pour faire une période et voir les sensations que j'avais avec mon genou. Personnellement, je me sens très bien. Il n'y a pas de souci», a ainsi confié le Bavarois au micro de la Chaîne L'Equipe.