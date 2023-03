Pourquoi il ne faut absolument pas rater Bayern Munich-PSG

On y est. C’est le match le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain, et on imagine que c’est aussi le cas pour le Bayern Munich. Tout autre résultat qu’une qualification serait un gros échec, tant pour les Parisiens que pour les Bavarois. C’est donc un duel particulièrement tendu et équilibré qui nous attend en terres munichoises après le 1-0 de l’aller en faveur des Allemands.

4 raisons de ne pas rater PSG-Bayern Munich

Une des raisons qui font de ce match une affiche de rêve, en plus de l’enjeu évidemment, c’est que les gros noms vont être au rendez-vous. Si Neymar ne sera pas là, le PSG va pouvoir compter sur la doublette Mbappé-Messi qui arrive en pleine forme. Le Français est sur un petit nuage en ce moment (5 buts lors de ses 3 derniers matches), alors que l’Argentin commence à retrouver des sensations après un post-Mondial difficile. En face, Sadio Mané sera de retour, alors que des joueurs comme Jamal Musiala, Thomas Müller ou Joshua Kimmich sont dans une forme étincelante. Des stars en forme qui promettent donc un sacré spectacle donc.

Les deux équipes ont des choses à prouver en plus. Même si elles sont toutes deux en tête de leur championnat, elles ont connu une dynamique assez similaire, avec des résultats un peu en-dessous de ce qui pouvait être attendu, et des déconvenues à répétition face à des adversaires a priori plus faibles. Tout comme, dans le contenu, ça n’a pas toujours été flamboyant. A Paris comme en Bavière, de nombreux joueurs ont été critiqués par les fans et dans les médias, à l’image de Neymar ou Marquinhos d’un côté, et de Leroy Sané et Serge Gnabry de l’autre. On est donc face à deux équipes qui voudront, en plus d’obtenir ce précieux ticket pour les quarts, laver leur image.

Une des deux équipes subira un échec terrible

Surtout qu’elles jouent leur vie. On le sait, à Paris, terminer la saison avec un titre de Ligue 1 ce n’est pas suffisant, surtout après avoir échoué une fois encore en Coupe de France. De même pour le Bayern en Allemagne. C’est en finale, et avec la coupe aux grandes oreilles entre les mains, que sont attendues les deux formations. Une pression monstre, et l’équipe éliminée aura échoué sa saison quelle que soit l’issue en championnat.

Enfin, on peut s'attendre à un joli spectacle. Le résultat du match aller fait qu'aucune des équipes ne peut se permettre de spéculer, et toutes deux ont un arsenal offensif conséquent. Surtout, qu'en plus de la présence de stars en attaque, Parisiens comme Bavarois ont quelques problèmes en défense. De quoi assurer des espaces derrière et donc beaucoup d'occasions pour les deux !