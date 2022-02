Bayern Munich : Julian Nagelsmann envoie un avertissement clair à Tanguy Nianzou

La suite après cette publicité

Formé au Paris Saint-Germain, Tanguy Nianzou (19 ans) s'était révélé avec les professionnels lors de la saison 2019-20 où il avait pu disputer 13 rencontres (3 buts, 2 passes décisives toutes compétitions confondues) avec le club francilien. Mais alors qu'il faisait partie des plus grands espoirs du PSG, le défenseur vit une suite de carrière compliquée depuis son départ au Bayern Munich, en 2020. D'abord barré par de longs pépins physiques lors de son arrivée, le défenseur central, qui peut également évoluer milieu, n'a ensuite eu que très peu de temps de jeu à se procurer.

Et l'arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc des bavarois n'a rien changé. Alors que l'ex-Parisien n'a été titularisé que cinq fois cette saison, le manager allemand a dressé un constat lucide sur Tanguy Nianzou en conférence de presse ce vendredi. «Tanguy est un grand talent, mais il n'a plus 18 ans. La fiabilité doit toujours primer. C’est ce qu'il lui manque encore un peu. Parfois, il joue très bien, il fait des passes exceptionnelles au milieu, de très bonnes ouvertures, mais il rate aussi des passes évidentes, comme lorsqu’il est entré contre Cologne. Bien sûr, ce manque de fiabilité c'est aussi dû au manque de rythme», a-t-il d'abord expliqué.

«S’il devient plus fiable, alors il obtiendra le temps de jeu dont il a besoin»

Avant d'évoquer ses lacunes défensives. «Il est agressif et a une volonté inconditionnelle toujours vouloir défendre, mais il doit prendre moins de risques. C'est peut-être plus facile pour les jeunes attaquants, car leurs erreurs ne sont pas directement pénalisées. S’il devient plus fiable, alors il obtiendra le temps de jeu dont il a besoin. C’est un peu un cercle vicieux. C’est un jeu d’équilibre et le joueur doit dans un certaine mesure s’affranchir de ce cercle vicieux en travaillant».

«Toute cette génération de défenseur moderne est capable de relancer, mais pas de défendre. C’est pourquoi je pense qu’il est essentiel qu’il soit à la hauteur (...) Il est important qu’il se prépare bien pour la rencontre suivante (contre Bochum, en Bundesliga). Je me fiche de ses objectifs. Il doit jouer plus simplement et avec sérieux à un âge où il n’a pas encore assez d’expérience», a-t-il encore expliqué. Alors que Nianzou n'a disputé que 562 minutes de jeu en 19 mois, Julian Nagelsmann, conscient du lourd potentiel de son joueur, n'a pas donc pas fini de son montrer exigeant auprès de lui.