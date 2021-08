Nice-OM : match suspendu, l'Allianz Riviera envahie

La fin de match entre l'OGC Nice et Marseille ne risque peut-être pas de reprendre. Tout juste après un corner obtenu par l'OM à un quart d'heure de la fin, le jeu a été interrompu à cause d'un envahissement de terrain d'un virage de supporters niçois. Dimitri Payet qui a reçu des projectiles au moment de frapper le coup de pied arrêté, s'est énervé et certains supporters ont réagi et sont entrés sur le terrain.

Plusieurs joueurs de l'Olympique de Marseille ont réagi aux provocations des supporters adverses et l'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, a demandé aux joueurs de rentrer aux vestiaires. Jorge Sampaoli, le technicien marseillais, semblait furieux. Difficile de savoir actuellement si la rencontre ira à son terme, un supporter niçois a été blessé et évacué sur civière.