Troyes - OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Grande journée pour les passionnés de ballon rond ! Et pour cause, ce mercredi, l’ensemble des équipes de Ligue 1 sont sur le pont dans le cadre de la 18ème journée de championnat. Actuel troisième au classement derrière le PSG (44 pts) et le RC Lens (40 pts), l’Olympique de Marseille (36 pts) affronte Troyes au stade de l’Aube dans ce multiplex très attendu. Les hommes d’Igor Tudor, vainqueurs successivement de Toulouse (6-1) et Montpellier (1-2) depuis la reprise, tenteront de remporter un cinquième match consécutif en championnat afin de conserver sa place dans le top 3 et mettre la pression sur les Sang et Or. De leur côté, les Troyens (13e, 18pts) voudront confirmer leur succès acquis face à Strasbourg la semaine dernière (2-3) pour prendre leur distance sur la zone rouge et le premier non relégable, l’AC Ajaccio (16e, 15pts). Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

Pour cette dix-huitième sortie de la saison, Igor Tudor ne bouleverse pas ses bonnes habitudes avec la mise en place de son traditionnel 3-4-3. Chancel Mbemba, Léonardo Balerdi et Samuel Gigot sont alignés en défense, derrière l’entrejeu composé de Jordan Veretout et Valentin Rongier. En l’absence de Jonathan Clauss (blessure) et Nuno Tavares (suspension), Sead Kolasinac et Issa Kaboré occuperont les rôles de piston. Enfin, le trio offensif sera composé de Mattéo Guendouzi, Alexis Sanchez et Cengiz Under. Dimitri Payet, toujours blessé, n’est pas présent dans le groupe, a contrario de la nouvelle recrue Ruslan Malinovskyi. Du côté des locaux, Patrick Kisnorbo reconduit son 4-2-3-1 souvent utilisé depuis sa prise de fonction en novembre dernier avec Mama Baldé, de retour après avoir purgé une suspension de deux matches, aligné à la pointe de l’attaque. Le meilleur buteur de l’ESTAC (7 buts) sera soutenu par Renaud Ripart, Rony Lopes et Andreas Bruus.

À lire

L’OM mène mais Troyes réagit !

Compositions des équipes :

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Kaboré, Veretout, Rongier, Kolasinac - Under, Sanchez, Guendouzi

La suite après cette publicité

Troyes : Lis - T.Baldé, Salmier, Palmer-Brown, Conté - Kouamé, Chavalerin - Bruus, Lopes, Ripart - Baldé

Pour cette journée de Ligue 1, Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets en misant jusqu’à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant, et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.