Serie A : match de dingue entre l’Inter et la Juventus dans le derby d’Italie

Gros choc ce dimanche soir, au stade Giuseppe Meazza (Milan), entre l’Inter Milan et la Juventus pour le compte de la 9e journée de Serie A. Pour ce derby d’Italie, Simone Inzaghi alignait son onze type dès le coup d’envoi avec Benjamin Pavard et Marcus Thuram dans son 3-5-2. En face, Thiago Motta restait sur son 4-1-4-1 avec Pierre Kalulu dans la défense centrale et Dušan Vlahović à la pointe de l’attaque. Khéphren Thuram démarrait la rencontre sur le banc.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Inter Milan 18 9 8 5 3 1 21 13 3 Juventus 17 9 10 4 5 0 15 5

Dans une première période intense, les Interistes ouvraient le score sur penalty par Piotr Zieliński (15e, 1-0), après une faute de Danilo sur Marcus Thuram. Malgré ce but concédé, les Bianconeri n’ont pas baissé les bras. En six minutes, la Juventus a renversé la rencontre grâce au septième but de Dušan Vlahović en championnat (20e, 1-1) et à Timothy Weah (26e, 1-2). Bien servi par Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan permettait à l’Inter de recoller au score (35e, 2-2) avant que Zieliński ne trompe une nouvelle fois Michele Di Gregorio, sur penalty (37e, 3-2). Après ces 45 premières minutes de folie pleine de rebondissements, l’Inter rentrait aux vestiaires avec une avance d’un but au tableau d’affichage.

Kenan Yildiz en mode "supersub"

Au retour des vestiaires, l’intensité de la rencontre n’a pas baissé et les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Libre de tout marquage, Denzel Dumfries inscrivait un nouveau but pour la formation d’Inzaghi (53e, 4-2). Voyant son équipe vacillé, Thiago Motta a décidé de faire entrer Kenan Yildiz à la place de Timothy Weah, à la 62e minute. Un changement payant puisqu’en 20 minutes, l’international turc inscrivait un magnifique but pour redonner espoir à la Juventus (72e, 4-3), avant de signer un doublé pour permettre aux deux formations d’être à égalité (82e, 4-4).

Avec ce match nul spectaculaire, qui n’a pas été diffusé en France faute d’accord pour les droits TV, les Nerazzurri laissent le Napoli, leader, avec quatre points d’avance, à deux semaines du choc entre les deux équipes. Après avoir perdu contre Stuttgart en Ligue des champions cette semaine, la Juventus échappe de peu à sa première défaite en championnat et occupe la troisième place du classement, à un point derrière son adversaire du soir.