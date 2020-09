Le Barça communique sur la motion de censure contre Josep Bartomeu

Le FC Barcelone vit décidément un été 2020 agité. Récemment, on apprenait que les socios du club blaugranas souhaitaient mettre en place une motion de censure à l'encontre du président Josep Maria Bartomeu, qu'ils veulent voir quitter son poste. Pour cela, ils devaient recueillir un certain nombre minimum de votes (16 521 votes) pour que cette décision soit acceptée.

Ce jeudi soir, le Barça a communiqué à ce sujet. «Cet après-midi, le socio Jordi Farré, impulseur de la motion censure concernant le Comité de Direction du FC Barcelone, ​​a remis les signatures des socios du Club soutenant sa demande, au bureau d'attention aux barcelonistes. Une fois recomptés, les votes s'élèvent à 20.687. Le processus de la motion de censure est stipulé dans l'article 55 des Statuts du Club 5 (...) Une fois constitué, cet organe devra vérifier que la demande correspond aux règles auxquelles elle est soumise et, spécialement, qu'elle a obtenu le nombre suffisant de vote de socios. La Table pourra invalider les supports qui ne sont pas assez documentés et réaliser des contrôles afin de vérifier leur authenticité. Si tout ce qui est demandé est correct, la demande sera acceptée et il sera demandé au Comité de Direction de convoquer, dans un délai allant de dix à vingt jours, des élections. Si elle n'est pas acceptée, le vote de censure sera refusé.»