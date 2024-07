John Textor annonce l’arrivée de Thiago Almada à l’OL en janvier 2025

La nouvelle a fait grand bruit à Lyon ces derniers jours. Le 24 juin dernier, la presse brésilienne annonçait que le Botafogo de John Textor était en passe de recruter le milieu offensif d’Atlanta United, Thiago Almada. Âgé de 23 ans et décrit comme un joueur très prometteur, le champion du monde argentin (13 buts, 16 passes décisives la saison dernière en MLS) était ensuite annoncé à l’Olympique Lyonnais, dans le cadre des fameuses passerelles entre équipes de la galaxie Eagle.

Quelques jours plus tard, la venue de l’Argentin en Ligue 1 se confirmait dans les médias français. Atlanta United a accepté une offre de 19,6 M€, assortie de bonus pouvant aller jusqu’à 3,7 M€ pour céder Almada au club brésilien, avant de l’envoyer à l’OL en janvier 2025. Un scénario qu’a confirmé John Textor dans le live Visão Botafoguense (où on le voit en compagnie de Thiago Almada dans l’une de ses villas) relayé par Globoesporte, alors que Botafogo n’a toujours pas officialisé le recrutement du joueur.

Textor est aux anges

« Thiago a été recruté par notre staff en France. De grands clubs d’Espagne et d’ailleurs le voulaient. Nous l’avons intercepté et nous l’avons convaincu qu’il pouvait venir chez Eagle et que nous l’emmènerions en Europe. Compte tenu du calendrier de la saison (brésilienne) et de la Copa Libertadores, il voulait aller jouer à Botafogo et nous aider à gagner des titres avant d’aller en Europe. Son contrat prévoit son départ pour la France en janvier. »

Textor a cependant précisé que le dossier Almada était différent de celui de Luiz Henrique, joueur brésilien recruté par Botafogo au Betis pour 20 M€ et disposant lui aussi d’une clause pouvant l’envoyer à l’OL. « Ce n’est pas du tout la même chose que Luiz Henrique parce que nous l’avons intercepté et pris à d’autres clubs européens. » En clair, Thiago Almada verra Lyon avant Luiz Henrique.