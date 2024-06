L’Olympique Lyonnais s’offre le gros coup Thiago Almada !

Voilà un coup de maître réalisé par John Textor. Grand espoir du football argentin et déjà champion du monde à l’âge de 20 ans, Thiago Almada (23 ans) a rayonné en Major League Soccer sous les couleurs de l’Atlanta United, avec 13 buts pour 16 passes décisives lors de sa dernière saison. Sur la même lancée cette saison, l’Argentin n’a pas été appelé par Lionel Scaloni pour disputer la Copa America 2024, mais se rendra aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’Argentine, en tant que star de l’Albiceleste olympique.

Alors forcément, son avenir intéressait les clubs sud-américains et européens. La presse brésilienne annonçait il y a plusieurs jours que le milieu offensif et son entourage s’étaient mis d’accord avec Botafogo, l’écurie de John Textor ces dernières heures, en acceptant les conditions salariales présentées. Plusieurs clubs étaient sur le dossier comme Boca Juniors, mais le joueur de 23 aurait a été convaincu par l’offre de Botafogo, puisqu’elle prévoit un transfert futur à un club appartenant à Eagle Groupe.

Thiago Almada arrivera après la fin de saison brésilienne

Et d’après les dernières informations de L’Équipe, un accord total a maintenant été trouvé puisque les Américains d’Atlanta United ont accepté une offre de 19,6 M€, assortie de bonus pouvant aller jusqu’à 3,7 M€ pour céder Almada au club brésilien. Mais le quotidien sportif confirme surtout que l’international argentin rejoindra bien l’Olympique Lyonnais en janvier prochain, après avoir passé d’abord six mois à Botafogo pour terminer la saison brésilienne, où Botafogo bataille encore pour le titre.

Il s’agit là d’une excellente nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Le créatif milieu offensif est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du Championnat américain et a toujours été désiré par John Textor : «Ils savent que nous l’aimons bien. Quand ils seront prêts à le vendre, nous serons prêts à discuter. Il a été nommé joueur de l’année en MLS et il fait partie de ces gars qui vaudront en Europe entre 40 et 60 millions de dollars dans deux ans», avait exprimé John Textor au sujet de Thiago Almada, la saison dernière. C’est maintenant chose faite.