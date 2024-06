John Textor tout proche de réaliser un coup de maître avec Thiago Almada

Grand espoir du football argentin et déjà champion du monde à l’âge de 20 ans, au Qatar, Thiago Almada (23 ans) continue d’impressionner en Major League Soccer, avec l’équipe d’Atlanta United. Avec 13 buts pour 16 passes décisives lors de sa dernière saison, son profil intéressait beaucoup de clubs américains et européens. Sur la même lancée cette saison, l’Argentin avait récemment évoqué son désir de franchir un cap pour son avenir.

Deux clubs sud-américains étaient favoris pour l’accueillir, à savoir Boca Juniors, en Argentine, et Botafogo, au Brésil. Et selon les informations de Globoesporte, le milieu offensif et son entourage se sont mis d’accord avec l’écurie de John Textor ces dernières heures, en acceptant les conditions salariales présentées. Tout n’est pas encore fait, puisqu’il faudra encore négocier avec le club de Major League Soccer, mais Botafogo est en passe de réaliser un joli coup… et cela pourrait faire les affaires de l’OL.

Une clause pour rejoindre un autre club d’Eagle Groupe

Le média brésilien ajoute que Thiago Almada a la volonté d’évoluer prochainement sur le continent européen, malgré ce transfert en bonne voie vers le Brésil. Le joueur de 23 aurait en fait été convaincu par l’offre de Botafogo puisqu’elle prévoit un transfert futur à un club appartenant à Eagle Groupe, le groupe de John Textor. Un atout qui aurait fortement séduit le joueur. Un lien est donc forcément fait avec l’Olympique Lyonnais, club phare du groupe présidé par l’investisseur américain.

«Ils savent que nous l’aimons bien. Quand ils seront prêts à le vendre, nous serons prêts à discuter. Il a été nommé joueur de l’année en MLS et il fait partie de ces gars qui vaudront en Europe entre 40 et 60 millions de dollars dans deux ans», avait exprimé John Textor au sujet de Thiago Almada, la saison dernière. Mais Botafogo doit encore se mettre d’accord avec Atlanta United. Une première offre de 20 millions d’euros avait été refusée par la franchise de MLS, mais John Textor et le club de Géorgie discutent toujours. Aucun autre club n’a transmis d’offre pour le talent argentin.