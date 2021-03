Chelsea est prêt à faire une croix sur Tammy Abraham

La suite après cette publicité

La jeunesse au pouvoir. Pour la première saison de Frank Lampard sur le banc de Chelsea en 2019, la consigne était claire. Interdit de mercato, le club londonien décidait de s'appuyer sur ses meilleurs espoirs, pour régénérer son effectif. Avec en première ligne le milieu offensif Mason Mount et surtout l'attaquant Tammy Abraham, que Chelsea avait envoyé faire ses classes dans des clubs de moindre envergure (Bristol puis Swansea puis Aston Villa).

Et cela avait plutôt bien fonctionné, Chelsea terminant 4e de Premier League (avec donc la qualification pour la Ligue des Champions), et Abraham inscrivant 15 buts en championnat. De quoi lui donner une stature de titulaire incontournable ? Le mercato estival a montré que non, puisque Chelsea a de nouveau déboursé sans compter en recrutant notamment Timo Werner. L'international allemand a débuté en tant qu'attaquant axial, avant qu'une longue disette et les choix de Lampard donnent à nouveau l'occasion à Abraham de s'exprimer.

Si Chelsea n'en veut pas, les autres sont là

L'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche a redistribué les cartes, mais pas encore en faveur de l'attaquant anglais de 23 ans, dont le traitement interroge en Angleterre. « À quoi joue Chelsea avec Tammy Abraham », se demande le Daily Telegraph. Dans le schéma en 3-4-2-1 mis en place par Tuchel, le positionnement un cran plus bas de Werner n'a pas pour autant bénéficié à l'international anglais (6 sélections).

Remplacé à deux reprises dès la mi-temps par Tuchel, il n'a pas convaincu. Et les doutes escortent clairement son avenir chez les Blues. D'autant que les clubs anglais rôdent. Comme le relate le Daily Telegraph, de nombreuses formations sont prêtes à bondir sur l'opportunité, d'autant que Chelsea semble déterminé à recruter un nouvel attaquant sur le prochain mercato estival (avec Erling Haaland en tête de liste). West Ham, Aston Villa, Leicester ou encore Brighton sont tous intéressés, tout comme pourraient l'être les gros bras dans les semaines à venir. Lié jusqu'en 2022 avec Chelsea, Abraham se rêvait en joueur phare de son club formateur. Cette idée s'estompe peu à peu.