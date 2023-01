Ligue 2 : le gros coup du Havre à Bordeaux, Sochaux écrase VA

Cette 21e journée a été le théâtre d’un très grand coup frappé par Le Havre. En déplacement chez leur dauphin, les Normands se sont imposés 2-1 grâce à un but d’El-Hajjam en fin de rencontre et creusent l’écart en tête de la Ligue 2. Les hommes de Luka Elsner poursuivent leur très joli parcours et possèdent désormais 10 points d’avance sur les Girondins, mais aussi sur Sochaux, nouveau 2e grâce à sa différence de buts, et large vainqueur de Valenciennes 4-0.

Dans les autres matchs de la soirée, on notera la très belle affaire de Bastia, qui a battu Saint-Etienne 2-0. Si les Corses prennent la 4e place de ce classement, les Verts sont toujours enlisés au 19e rang. Une zone rouge où n’est plus présent Nîmes, qui est allé gagner à Guingamp 2-1. À noter également le succès d’Amiens à Niort grâce à un triplé de Cissé.

Les résultats de la soirée :

Bordeaux 1 - 2 Le Havre : Nsimba (55e) ; Casimir (15e), El-Hajjam (77e)

Bastia 2 - 0 Saint-Etienne : Van den Kerkhof (50e), Ducrocq (65e)

Guingamp 1 - 2 Nîmes : Mbe Soh (33e) ; Benezet (63e), Koné (90e+4)

Laval 1 - 0 Dijon : Durbant (66e)

Annecy 2 - 0 Caen : Billemaz (67e), Testud (80e)

Paris FC 0 - 1 Pau : Abzi (77e)

Grenoble 1 - 0 QRM : Benet (71e)

Sochaux 4 - 0 Valenciennes : Linguet (csc 14e), Mauricio (20e), Doumbia (64e), Dossou (87e)

Niort 1 - 3 Amiens : Vallier (70e) ; Cissé (30e, 37e, sp 51e)

Metz 1 - 1 Rodez : Mikautadze (63e) ; Boissier (79e)