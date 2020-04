FC Barcelone : les exigences colossales de Marc-André ter Stegen

Le FC Barcelone a un chantier énorme qui l'attend. En plus de devoir considérablement améliorer son effectif assez limité quantitativement, le tout avec un budget très limité, les Catalans doivent aussi gérer certains dossiers périlleux au sein de leur effectif. Le club cherche par tous les moyens à se séparer de certains éléments pour renflouer les caisses, et dans le même temps, doit gérer la prolongation de plusieurs joueurs importants. C'est le cas de Lionel Messi, mais aussi de Marc-André ter Stegen.

Les deux hommes font partie du trio considéré comme intransférable par la direction, aux côtés du milieu de terrain Frenkie de Jong. Et si les discussions avec l'Argentin n'ont pas encore réellement démarré, elles n'ont pas forcément commencé de la meilleure des manières pour le portier allemand. Et pour cause, ce dernier réclame un salaire à la hauteur de son importance dans l'effectif.

Onana, le plan B

Le quotidien Marca dévoile de nouvelles informations à ce sujet ce mercredi, et surtout, donne le salaire que souhaite toucher l'Allemand : 18 millions d'euros net par saison. Un montant qui en ferait le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif derrière Lionel Messi, légèrement devant Luis Suarez. Il faut dire que le portier germanique touche actuellement moins de 5 millions d'euros net par saison, faisant partie des salaires les plus bas de l'effectif catalan. Mais les exigences de l'Allemand font peur à la direction du Barça, qui doit déjà faire face à une masse salariale affolante en ces temps de crise.

Toujours selon le journal, le club serait optimiste dans la mesure où la priorité de Marc-André ter Stegen serait de rester à Barcelone, mais ce dernier n'a pas l'intention de voir ses prétentions trop à la baisse. D'autres clubs sont à l'affût - on parlait du Bayern Munich récemment - et l'intérêt pour l'ancien de La Masia André Onana (Ajax) est aussi révélateur que du côté du Camp Nou, on commence à envisager un avenir sans MATS. Encore un casse tête pour Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal...