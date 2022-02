L'incroyable remontée du Cercle Bruges !

Mai 2017. Le Cercle Bruges, alors en deuxième division belge bascule dans une autre dimension. «L'assemblée générale du Cercle Bruges a procédé au vote à l'unanimité en faveur de la prise de participation majoritaire du club monégasque», indiquaient les deux parties dans un communiqué. «Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement sportif à travers la politique de jeunes talents en devenir», a précisait alors le club de la Principauté. Fondé en 1899, l'autre équipe de Bruges, qui n'avait remporté que 3 championnats de Belgique (1911, 1927, 1930) et deux Coupes de Belgique (1927, 1985), retrouvait les lumières après un certain anonymat.

La suite après cette publicité

Longtemps considéré comme l'équipe B de l'AS Monaco, le deuxième club de Bruges parvient à monter au bout de deux ans en première division. Quelques talents monégasques sont révélés (Nardi, Cardona, Biancone) et cette bonne dynamique s’est renforcée, un peu plus encore, depuis l’arrivée au poste de directeur technique du jeune et brillant Mexicain Carlos Avina Ibarrola (29 ans en 2020), lors de l’été 2020, en provenance de l’America Mexico, où il était en charge de la direction sportive et du recrutement au sein de l’institution nord-américaine. Nous sommes allés à la rencontre de ce dernier pour comprendre la mutation réalisée par le Cercle depuis deux saisons.

24 points sur 30 possibles en championnat !

À l’écouter, tout a été fait pour performer. « Il y a un alignement de tous les secteurs, du staff et des joueurs vers la même philosophie, les mêmes objectifs et la même méthodologie, où nous travaillons sur nos principes de jeu », explique-t-il. « Cette équipe a été construite pour jouer de cette façon, maintenant qu'il y a un alignement complet dans le quotidien, il est plus facile de faire ressortir nos forces. L'entraînement, la périodisation physique, les données, les séances vidéo, toute la méthodologie concerne nos principes de jeu. » Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’après quelques mois à encaisser cette nouvelle méthode, les résultats depuis quelques mois sont saisissants. « Au cours des 10 derniers matches, le Cercle a pu prendre 24 points sur 30 et est même sur ces dernières journées la meilleure équipe de Jupiler League, avec la meilleure défense et la deuxième meilleure attaque ! Nous avons battu le double champion en titre, le Club Bruges, pour la première fois depuis 2013 (2-0), et gagné contre Anderlecht chez eux pour la première fois depuis 2009 (2-0). Contre les leaders actuels du championnat, l’Union Saint-Gilloise, nous avons longtemps mené 0-2 avant de nous incliner sur le fil. »

L’expérience, c’est peut-être ce qu’il manque encore à la formation brugeoise. Mais c’est aussi une force puisque l’actuel 8e de Jupiler Pro League est avec une moyenne d’âge de 23,28 ans l'équipe la plus jeune des 10 meilleures premières divisions d’Europe comme l’indique le CIES dans un récent rapport. Une arme pour Carlos Avina. « Nous veillons à faire de notre élément "jeunesse" une force. Nous avons décidé d'en faire notre arme et avons construit une base physique solide, qui nous permet de dominer nos rivaux sur le plan physique. De nombreux observateurs ont d’ailleurs remarqué sur nos derniers matches que nous avons un coffre physique extraordinaire. Nous nous concentrons sur le développement individuel des joueurs afin de faire exploser leurs talents. Des joueurs comme Matondo, Daland, Lopes Da Silva ou Utkus ont besoin du bon environnement pour se lâcher et montrer tout leur talent. »

«Nous ne sommes plus l'équipe sympathique contre laquelle tout le monde veut jouer»

Et c’est clairement le cas depuis quelques semaines avec un sacré changement de mentalité observé. Le Cercle Bruges est passé de victime à bourreau. Selon le directeur technique mexicain, les clubs qui affrontent son équipe n’arrivent plus si confiants que par le passé. « Il y a eu un changement clair de mentalité, ce style de jeu agressif et dynamique est opposé à la façon dont le Cercle était perçu auparavant. Le Cercle était toujours dans le rôle de la victime. Nous voulons être l'agresseur et mettre nos rivaux sous pression. Nous ne sommes plus l'équipe sympathique contre laquelle tout le monde veut jouer. Nous donnons du fil à retordre à toutes les équipes, quel que soit le score final », rajoute-t-il avant d’aller plus loin. « Il s'agit d'apprendre à gagner pour faire grandir ce jeune groupe, et de développer une mentalité tournée vers la gagne. L'un ne peut exister sans l'autre. La stabilité et la régularité dans la performance sont importantes pour la progression de notre projet sportif. Lors des deux derniers mois, nous avons prouvé que nous pouvons battre n'importe qui et nous devons maintenant nous battre pour garder cette constance dans nos résultats. »

Utkus et Popovic, symbole de la belle union entre Bruges et Monaco

Avec 8 victoires sur les 11 derniers matches de championnat, les adversaires du Cercle ne peuvent que confirmer. Mais derrière cette réussite, il y a aussi l’AS Monaco. D’habitude, rares sont les clubs satellites à tirer leur épingle du jeu avec le club maître. Mais ici, tout a été fait pour qu’il s’agisse d’un contrat win-win entre chaque partie. L’ASM apporte son savoir-faire, tandis que le club belge, qui compte 15 nationalités dans son effectif, est la pépinière, l’endroit où tout est possible aussi bien pour les jeunes du cru (Vanhoutte, Decostere, Deman, Somers) que pour les pépites monégasques, détaille l’ancien du Club América. « L'ASM et le Cercle Bruges font partie de la même famille. L'ASM est un soutien important pour le Cercle Bruges en montrant la direction, le soutien et le savoir-faire dans tous les domaines. Il y a une grande synergie entre les deux entités et un véritable alignement dans notre façon de travailler, des similitudes dans le jeu et dans la poursuite de nos objectifs. Le Cercle joue un rôle très important dans la progression de jeunes joueurs, comme Biancone qui évolue aujourd’hui à Troyes après deux saisons à Bruges, ou Pavlovic qui a évolué ici avant de poursuivre son développement avec le groupe de l’AS Monaco. Nous pouvons aussi citer Cardona (Brest) et Nardi (Lorient), qui ont eu l’opportunité de jouer et de grandir ici avant de s’émanciper en Ligue 1. »

Aujourd’hui, ce sont deux nouveaux jeunes de l’Academy de l’AS Monaco, Utkus et Popovic, ont cette opportunité de montrer pleinement leurs qualités avec du temps de jeu et des stats très intéressantes (1552 minutes - 3 buts pour Utkus ; 1041 minutes - 2 buts pour Popovic). Carlos Avina nous raconte d’ailleurs une anecdote pour le moins intéressante à leur sujet. « Ils sont venus faire un essai ici après une visite de l’équipe technique à Monaco au mois de mai. Nous avions fait une présentation aux jeunes du centre de formation de l’ASM. Edgar et Boris étaient très motivés à l’idée de venir à Bruges. Aujourd’hui, ils sont deux piliers de l’équipe malgré leur jeune âge, font partie des meilleurs défenseurs du championnat et ont marqué des buts importants. » La méthode porte donc ses fruits pour le plus grand bonheur des deux formations qui savent plus que tout autre ce qu’ils ont à gagner dans l’opération. La belle histoire va-t-elle continuer pour le Cercle Bruges ? Réponse samedi à 18h30 contre le Standard Liège pour ce choc de haut de tableau de Jupiler Pro League. Car oui, c’est terminé, le Cercle Bruges n’est plus l'équipe sympathique contre laquelle tout le monde veut jouer…