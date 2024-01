CAN 2023 : le Ghana prend la porte

C’est une des places fortes du foot africain, souvent habitué à faire de bons parcours en Coupe du Monde notamment. Et bien pour cette CAN 2023, le Ghana ne verra pas les huitièmes et rentrera à la maison bien plus tôt que prévu. Et pour cause, les Black Stars sont certains de figurer, au mieux, dans les pires troisièmes de la compétition.

Troisièmes de leur groupe derrière le Cap-Vert et l’Egypte avec deux petits points, les coéquipiers d’Ernest Nuamah ont été condamnés par la victoire du Cameroun face à la Gambie plus tôt dans la soirée. Une sacrée déception !