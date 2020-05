OL : Marcelo évoque son avenir

Agé de 32 ans et lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2021, Marcelo Guedes a longtemps pensé que son aventure rhodanienne allait se terminer cet hiver à cause de ses relations houleuses avec certains supporters de l'OL. Mais depuis, la situation semble s'être apaisée. Rien ne s'oppose donc à ce que le défenseur aille au bout de son bail. Et une fois son expérience française terminée, Marcelo ne compte pas rentrer au pays tout de suite.

« Mon contrat s'achève la saison prochaine. Je n'envisage pas de retourner au Brésil pour l'instant. Je crois que je peux jouer en Europe pendant encore quelques années. (…) Bien sûr , si j'ai la chance de revenir à nouveau à Besiktas, je serais heureux », a-t-il confié à Fanatik.