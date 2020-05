Sergej Milinković-Savić aurait prolongé avec la Lazio !

Selon les informations de Sky Sport, la Lazio de Rome aurait prolongé le contrat de son maître à jouer Sergej Milinković-Savić (25 ans) d’une année, soit jusqu’en juin 2024, sans pour autant l'officialiser. Si le montant exact n’est pas connu (on parle de 3 millions d'euros), celle-ci serait accompagnée d’une revalorisation salariale. Arrivé de Genk en 2015, l’international serbe (17 sélections) est aujourd’hui un élément incontournable du dispositif de Simone Inzaghi. Avant la coupure, le colossale milieu avait d’ailleurs offert une victoire extrêmement précieuse aux siens dans la course au Scudetto face à l’Inter Milan d’un but plein de maîtrise (victoire finale 2-1).

Convoité par de nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain ou Manchester United, l’intéressé devrait donc rester une année de plus dans capitale italienne avec notamment la perspective d’y jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Une décision également impactée par l’épidémie du Covid-19 qui a creusé de sérieux trous dans les finances des clubs susceptibles de l’attirer. Sky ajoute que celle de Luis Alberto serait, elle aussi, dans les tuyaux.