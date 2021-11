Nantes : Randal Kolo Muani reconnait que ça cogite dans sa tête

Avec 2 réalisations en 11 matches de Ligue 1 (dont 10 comme titulaire), Randal Kolo Muani (22 ans) connaît surtout une période de disette avec le FC Nantes. Il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 septembre dernier contre Angers, soit une panne qui dure depuis 596 minutes. Antoine Kombouare est conscient des difficultés de son joueur, par ailleurs en fin de contrat en juin et dont l'avenir s'écrira sans doute à l'étranger comme nous le révélions, mais il le soutient. «Il est jeune, il apprend tous les jours. Il a le bon état d’esprit, il a de la personnalité. Il travaille beaucoup, donc, c’est bien. Il lui manque juste d’être efficace.»

Quelques minutes auparavant durant cette même conférence de presse, l'international Espoirs de 22 ans ne s'est pas caché et reconnaît qu'il traverse une période un peu délicate, lui qui a inscrit 9 buts la saison passée en 37 rencontres de championnat. «Forcément, ça cogite toujours dans la tête. C’est vrai que des fois, je cherche un peu plus de solutions quand j’arrive devant le but. Ça m’arrive souvent, quand je suis dans ma course vers le gardien, de me dire : "Oh, il y a deux semaines, j’ai raté". Je me dis : "Il ne faut pas que je rate". C’est le métier, il y a des périodes comme ça…» A lui de mettre fin à cette série dimanche contre Strasbourg à l'occasion de la 13e journée, alors que les Canaris occupent une encourageante 9e place.