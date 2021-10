FC Nantes : Kolo Muani fait saliver le Bayern, Monchengladbach et Tottenham

Le mercato estival 2022 s’annonce d’ores et déjà très chaud, et ceci pour une raison très simple. En effet, de nombreux joueurs seront libres et pourront dès le 1er janvier décider de s'engager gratuitement le club de leur choix. Et dans cette liste, déjà connue de tous les clubs européens, figure quelques stars du football européen et français (Ousmane Dembelé, Paul Pogba, Kylian Mbappé) mais aussi des joueurs plus modestes qui pourraient faire jouer le statut d’agent libre pour débarquer dans des clubs qu’ils n’auraient jamais pu viser dans un contexte économique classique.

C’est typiquement le cas de Randal Kolo Muani. L’attaquant nantais de 22 ans, véritable révélation de la saison passée en Ligue 1 l’an passé (9 buts et 4 passes décisives en 37 apparitions), s’est révélé sur le tard au FC Nantes qui n’a pas anticipé son éclosion et n’a donc pas pu prolonger avant l’international tricolore olympique (3 apparitions, 1 passe décisive, 1 carton rouge à Tokyo avec l’Équipe de France aux JO). Résultat, le natif de Bondy est aujourd’hui en position de force et ne compte pas prolonger son bail sur les bords de l’Erdre. S’il a expliqué qu’il évoluerait toute la saison chez les Canaris, tout porte à croire qu’il ne prolongera pas, au grand dam de Waldemar Kita.

Le Bayern, Monchengladbach et Tottenham se joignent à Francfort !

Si l’Eintracht Francfort est très intéressé par le profil et la polyvalence du joueur (il peut jouer sur l'aile ou dans l'axe) depuis plusieurs mois et était prêt à débourser une indemnité de transfert dès cet été, le club allemand, actuel 15e de Bundesliga, a d’ores et déjà fait une proposition au joueur pour l’été prochain, mais n’a pour le moment pas trouvé d'accord. Et pour cause puisque d’autres formations européennes de renom se penchent actuellement sur son cas. Selon nos informations, le Borussia Monchengladbach, le Bayern Munich et aussi Tottenham ont flairé la bonne affaire.

Les Spurs ont même rencontré très récemment, par l’intermédiaire du nouveau directeur sportif du club londonien Fabio Paratici, l’entourage du joueur. À la vue de l’aura des clubs intéressés, on voit mal comment l’attaquant nantais, auteur de 2 buts et 2 passes décisives avec le FCN, pourrait rester en Loire Atlantique l’été prochain, et ce, même si le début de saison nantais est au-delà des espérances des supporters et de la direction des Canaris. Reste désormais à savoir qui raflera la mise d’un joueur au potentiel énorme.