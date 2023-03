Vidéo : Twitter se prosterne devant Messi pour son triplé historique

Hier soir, l’Argentine, a défié Curaçao. Et les champions du monde en titre n’en ont fait qu’une bouchée puisqu’ils se sont imposés sur le score de 7 à 0 devant 42 000 personnes. Lionel Messi a bien évidemment participé à la fête en ouvrant le score dès la 20e minute d’un tir croisé du droit. Un but symbolique pour le septuple Ballon d’Or puisqu’il s’agit de son 100e sous les couleurs de son pays. Par la suite, le joueur aux 174 sélections en a ajouté deux de plus (33e et 37e). Avec désormais 102 réalisations avec l’Argentine, le footballeur de 35 ans, qui est le meilleur buteur de l’histoire de son pays en sélection, monte sur le podium des meilleurs buteurs en équipe nationale. Twitter s’est évidement prosterné face à la prestation du goat !

