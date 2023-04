Atlético de Madrid : Antoine Griezmann a des records en tête

La suite après cette publicité

Antoine Griezmann a retrouvé une seconde jeunesse à l’Atlético de Madrid. Après une première saison compliquée par une blessure et le fait de jouer seulement 30 minutes par match, le temps pour les Colchoneros de se mettre d’accord avec le FC Barcelone sur les termes de l’option d’achat, le Français est redevenu un pion essentiel de Diego Simeone. Il se voit rester encore un moment à Madrid pour battre quelques records. «J’ai besoin de gagner des choses, d’être un joueur très important, d’entrer dans l’histoire du club, d’essayer de rattraper Luis Aragonés au nombre de buts. J’ai des records en tête et j’ai hâte d’y arriver. Avant, je voyais cela comme un long chemin, mais maintenant, c’est une opportunité unique.»

Il assure sur la chaîne DAZN qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour mais il a également rappelé qu’il souhaitait évoluer aux États-Unis un jour à la fin de sa carrière. «J’ai toujours dit que je voulais jouer en MLS, mais en Europe, j’ai tout fait pour revenir ici et être accepté. J’ai tout fait pour apprécier ce club. Il n’y a pas de meilleur club et il n’y a pas d’endroit où je me sente plus heureux. » Auteur de 12 buts et de 11 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Griezmann est en train de mener son équipe vers une nouvelle qualification en Ligue des Champions l’an prochain, à l’heure de se déplacer au Nou Camp demain (16h15).

