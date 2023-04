Atlético : Antoine Griezmann vide son sac sur son étrange saison

Antoine Griezmann voit la vie en rose. On ne parle pas de la couleur de ses cheveux fluos, mais bien de ce qu’il vit sur les terrains de football depuis quelques semaines. Pourtant, tout n’avait pas forcément bien commencé pour l’international tricolore cette saison. En effet, Diego Simeone ne le faisait entrer en jeu que très peu de temps (au maximum 30 minutes) par rencontre afin que l’Atlético de Madrid ne paye pas un bonus de 40 millions d’euros au Barça. Pour cela, il fallait que Grizi joue au moins 50% des rencontres des Colchoneros (il devait jouer 45 minutes au minimum pour qu’un match soit comptabilisé, ndlr).

Pendant plusieurs semaines, le champion du monde tricolore a donc joué le rôle de joker de luxe. Une situation difficile à vivre pour lui, d’autant que la Coupe du Monde approchait. Mais tout est rentré dans l’ordre le 10 octobre quand les deux écuries espagnoles sont enfin tombées d’accord. Un soulagement pour Griezmann, qui a pu retrouver définitivement une place de titulaire et du temps de jeu. Après un Mondial plutôt convaincant avec les Bleus, l’attaquant de 32 ans, qui a été déçu ne pas être nommé capitaine de l’équipe de France, a retrouvé Madrid.

Griezmann est en forme

Et on peut dire que Diego Simeone a actuellement l’une des meilleures versions d’Antoine Griezmann. La meilleure depuis son retour en 2021, c’est une certitude. Décisif et influent, il a marqué 12 buts et délivré 10 passes décisives depuis le début de la saison en 39 rencontres toutes compétitions confondues dont 30 en tant que titulaire (seul Robert Lewandowski fait mieux). Il a d’ailleurs marqué deux fois hier soir face à Almeria (victoire 2-1). Une nouvelle performance de la part de l’international tricolore, dont les statistiques auraient d’ailleurs pu être meilleures cette saison si son club ne l’avait pas pris en otage en début d’exercice.

Qu’importe, Antoine Griezmann savoure comme il l’a confié à AS. «Oui, quand je suis arrivé, je savais que je devais me faire petit pour tout ce que j’avais fait aux fans. J’ai travaillé, cette année aussi. J’ai commencé la saison en ne jouant seulement 30 minutes à cause de problèmes de contrat, mais je m’en fichais. Je voulais être ici, profiter ici. En travaillant, le football vous montre, à vous et à vos collègues, que vous ne devez pas arrêter de vous battre. Tous les efforts que j’ai fournis depuis mon arrivée portent leurs fruits et mes collègues m’aident. Je me régale sur le terrain, avec les gens qui viennent au stade… Quand je me régale, ça se voit sur le terrain.»

Le Français évoque son cas

On ne peut pas lui donner tort. Le Français a ensuite été questionné à propos de sa forme. «Je pense que c’est ma version la plus complète en termes de passes décisives, de jeu… Avant le jeu était plus vertical, plus profond, on cherchait de l’espace… Maintenant, on a des joueurs qui aiment plus s’associer, je m’adapte à ça et j’essaie de trouver ma place. Je suis très content de ma performance cette année, mais je n’ai pas atteint mon maximum et j’espère pouvoir l’atteindre au plus vite.» Même sans cela, beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur de Liga actuellement.

D’ailleurs, quand un journaliste de Movistar lui a posé la question, il a répondu : « grâce à l’équipe, je suis à ce niveau, sans l’équipe, je ne peux pas marquer de buts.» En pleine bourre, Griezmann sera attendu au tournant dimanche prochain au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone, son ancien club. La presse ibérique, notamment Marca, se lèche déjà les babines. "Un Petit Prince pour rêver au Camp Nou", titre d’ailleurs la publication espagnole qui ajoute : «Griezmann, après son doublé, est l’espoir rouge et blanc face au Barça.» En effet, son équipe, 3e de Liga avec 60 points, aura besoin d’un grand Griezmann pour faire tomber le leader catalan et mettre la pression sur le Real Madrid, 2e avec 62 unités. Une mission taillée pour le Français.