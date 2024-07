Un club pose 65 millions d’euros pour un joueur du Barça, Erik Ten Hag entame une révolution à Manchester United

65 millions d’euros pour un joueur du Barça

Le Mundo Deportivo lâche une bombe avec une information qui concerne Raphinha. « 65 millions d’euros pour Raphinha », peut-on lire. Alors que Barcelone fait tout pour acheter Nico Williams et Dani Olmo, aucun des autres attaquants de l’équipe ne souhaite partir. L’un d’eux, Raphinha, est très apprécié par le Barça et le Brésilien ne souhaite pas partir du club. Mais selon le Mundo Derpotivo, une offre très puissante est arrivée dans les bureaux du club en provenance d’Arabie Saoudite et des sources estiment l’offre à 65 millions d’euros. Selon le Mirror, Arsenal serait de son côté prêt à offrir 50 millions d’euros.

Erik Ten Hag se renouvelle

Il y a un homme qui veut tout changer dans son club, c’est Erik Ten Hag. « Le Boss final, les plans de Ten Hag », voilà ce que titre le Daily Star ce matin. Le Néerlandais a réorganisé son personnel en coulisses, avec notamment quatre nouveaux entraîneurs dans le but de s’assurer qu’il n’y ait pas les mêmes erreurs que la saison passée. Après sa triste 8e place l’an passé, le staff mancunien est déterminé à changer les choses pour cette nouvelle saison. Et ça passe aussi par un bon mercato. Dans le Manchester Evening News, on en apprend un peu plus sur les ambitions du coach concernant le marché des transferts. Déjà renforcé par les signatures de Joshua Zirkzee et Leny Yoro, le club envisage d’ajouter Mazraoui pour améliorer la profondeur de son effectif, surtout avec les incertitudes entourant Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof et Tyrell Malacia.

Endrick, le gamin en or

AS qui revient sur la présentation de Endrick au Real Madrid hier. « Je veux être ici pour toujours », a annoncé le jeune brésilien. L’attaquant de 18 ans était en larmes devant les 45 000 supporters du Santiago Bernabeu qui ont scandé son nom. « Le gamin en or est là », titre AS dans ses pages intérieures. Pour rappel, le joueur a signé jusqu’en 2030, et cette année-là, il aura 24 ans. Il sera donc encore très jeune. Au Brésil, il battait des records et désormais, il devra faire ses preuves en Europe.