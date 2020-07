Le Napoli met la pression sur Victor Osimhen

C'est l'un des dossiers chauds de ce début de mercato. Arrivé l'été dernier au LOSC en provenance de Charleroi, Victor Osimhen a fait très fort pour sa première saison avec le LOSC. L'attaquant nigérian a fait trembler les filets ces derniers mois en inscrivant 18 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues (pour également six passes décisives). Alors forcément, le natif de Lagos, sous contrat avec les Dogues jusqu'en 2024, a attiré les regards.

Rapidement, le Napoli est sorti du lot dans le dossier et tient désormais la corde. Et il ne devrait plus la lâcher. Depuis le début de semaine, le clan Osimhen multiplie les échanges avec les dirigeants napolitains. Le principal concerné, accompagné de ses agents, a rencontré plusieurs fois Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, et le directeur sportif du club Cristiano Guintoli. Et les dernières nouvelles concernant ce transfert sont plutôt bonnes, du moins pour la formation de Serie A.

Victor Osimhen ne veut pas se précipiter

Comme expliqué par Le 10 Sport, toutes les parties sont tombées d'accord pour le transfert de Victor Osimhen du LOSC au Napoli, pour une transaction qui devrait avoisiner les 80 millions d'euros avec bonus. Une information que nous pouvons confirmer. Mais de son côté, le Napoli semble impatient. Selon nos informations, le club italien met la pression sur le Super Eagle (8 capes, 4 buts) pour sa décision finale. Les dirigeants napolitains aimeraient que le joueur se décide avant dimanche.

Un aspect qui freine Victor Osimhen, qui n'a pas envie de se presser. Le joueur de 21 ans se pose encore des questions concernant son départ au Napoli et s'inquiète notamment du racisme prégnant dans les stades de l'autre côté des Alpes. En tout cas, ce dernier doit avoir une réunion ce jour avec son entourage et les dirigeants lillois, pour parler de son transfert en Italie. Un échange qui pourrait être décisif pour la suite puisque seul le choix définitif du joueur manque au Napoli...