PSG : le dernier message de Mauro Icardi

Annoncé dans le groupe pour la réception du RB Leipzig avant d'être finalement laissé au repos en raison de problèmes extrasportifs, Mauro Icardi (28 ans) a publié un message sur son compte Instagram quelques instants après le succès parisiens. Et il n'était pas vraiment question de football.

La suite après cette publicité

«Merci mon amour de continuer à croire en cette magnifique famille, merci d'être le moteur de nos vies. Je t'aime. Ça fait mal de blesser ceux que tu aimes. Tu ne guéris que quand ceux que tu as blessés te pardonnent», a-t-il posté à destination de sa femme et agent Wanda Nara. Le début de la réconciliation et la fin des soucis pour le goleador ?