PSG : Manuel Ugarte compare Luis Enrique et Marcelo Bielsa

Au PSG depuis l’été 2023, Manuel Ugarte prend ses marques petit à petit. Interrogé par ESPN, il a évoqué ses premiers mois dans la capitale française. «Tout a été très rapide. J’étais récemment en Uruguay, ce qui est totalement différent, puis je suis allé au Portugal où tout était vraiment incroyable, je serai toujours reconnaissant envers le pays et la façon dont il m’a reçu. Et maintenant, je suis arrivé dans un très grand club comme le PSG ici en France, et la vérité est que depuis le peu de temps que je suis là-bas, je me sens très heureux. Je vis beaucoup d’expériences et j’apprends beaucoup.»

Il a ensuite confié être très heureux d’avoir remporté son premier titre à Paris, le Trophée des champions. Enfin, il a profité de cette interview pour comparer Luis Enrique, son entraîneur en club, à Marcelo Bielsa, qui le dirige en sélection uruguayenne. «En général, ils sont d’accord sur beaucoup de choses. Le style de jeu de Bielsa consiste davantage à attaquer par la pression et à avancer le plus rapidement possible, celui de Luis Enrique repose davantage sur la possession du ballon. Mais sur de nombreux points, ils sont similaires.» Les deux entraîneurs comptent aussi beaucoup sur le prometteur Ugarte.