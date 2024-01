Coupe du Roi : Tenerife remporte le derby des Canaries contre Las Palmas

Le club de Tenerife accueillait à la maison son rival régional et pensionnaire de Liga, Las Palmas, pour un grand derby des Canaries sur la pelouse du stade Heliodoro Rodríguez López, lors des 16es de finale de la Coupe du Roi. Alors que les Chicharreros ont très rapidement haussé le ton pour dominer les débats en première période, c’est José Amo qui a permis à Tenerife d’ouvrir le score vite (3e). Ensuite, Luismi Cruz a doublé la mise un peu plus tard dans le premier acte (21e).

Au cours de la seconde mi-temps, l’agressivité et l’intensité ont rendu ce derby encore plus électrique. Une vingtaine de fautes ont été sifflées durant cette partie et le premier buteur José Amo a même été expulsé après avoir écopé d’un deuxième carton jaune (62e). Mais Tenerife n’est pas resté très longtemps en infériorité numérique puisqu’un quart d’heure plus tard, c’est le latéral Julian Araujo qui a aussi reçu un carton rouge (76e). En tout cas, le match s’est soldé sur une victoire des locaux (2-0), Tenerife file en 8e de finale.