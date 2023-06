OM : Alexis Sanchez à 90% Marseillais la saison prochaine

Voilà une tendance qui devrait ravir de nombreux supporters marseillais. Alors que son contrat expire dans quinze jours, Alexis Sanchez et sa présence ou non à l’OM changerait beaucoup de choses dans les plans phocéens la saison prochaine. Avec 18 buts et 3 passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions confondues, le Chilien a réalisé une saison de haute volée pour sa première année en Canebière. Forcément, le voir rester à Marseille serait une bonne nouvelle pour le board et les supporters du club.

La suite après cette publicité

Et d’après ESPN Chili et le chroniqueur Mauricio Pinilla, ancien partenaire en sélection d’El Nino Maravilla, ce dernier a 90% de chances de rester en terres phocéennes la saison prochaine : «Chiliens et chiliennes : l’avenir d’Alexis Sánchez n’est pas défini à cent pour cent, mais à 90 %. Aujourd’hui, Alexis Sánchez renouvellerait son contrat avec l’Olympique de Marseille ! Avec une amélioration salariale par rapport à la saison passée. À moins d’une proposition folle, venant d’une équipe de haut niveau, Alexis Sánchez continuera d’être un joueur de L’OM la saison prochaine.» Reste à savoir si les 10% restants seront complétés dans les prochaines semaines.

À lire

L’OM touche au but pour son futur coach !