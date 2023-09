Kheira Hamraoui quitte le PSG et s’offre un surprenant rebond

L’aventure au Paris Saint-Germain est terminée. Après un premier passage entre 2012 et 2016, puis un autre, pour le moins tumultueux entre 2021 et donc 2023, Kheira Hamraoui quitte la Capitale. Libre cet été, la joueuse de 33 ans s’est engagée au Club América, au Mexique. Un changement d’air pressenti depuis un bon moment pour l’internationale française qui souhaitait évoluer loin de l’Hexagone, notamment après l’affaire de l’agression fin 2021.

Au Mexique, Kheira Hamraoui retrouvera Aurélie Kaci, qu’elle a côtoyé à Paris et à l’OL. La milieu de terrain apportera également toute son expérience ainsi que son volume de jeu. Pour rappel, la native de Croix possède d’ores et déjà un sacré palmarès avec 2 championnats de France et d’Espagne.