France U23 : deux nouveaux coups durs pour Thierry Henry

Après une victoire aux forceps face à la Côte d’Ivoire acquise ce vendredi (3-2), l’équipe de France U23 devra faire encore mieux ce lundi face aux Etats-Unis. Et alors qu’ils ont réalisé des performances remarquées face aux Ivoiriens, Thierry Henry pourra compter sur Wilson Odobert, Désiré Doué, Manu Koné ou encore Rayan Cherki. Néanmoins, Bradley Barcola est d’ores et déjà forfait pour cette rencontre. Touché aux ischios, le joueur du PSG est rentré à Paris ce samedi.

La suite après cette publicité

Et alors que le joueur formé à l’OL était censé être le seul forfait de la rencontre face aux Américains, Henry va finalement devoir composer avec deux autres absents. En effet, selon les indiscrétions de RMC, Enzo Millot et Leny Yoro manqueraient à l’appel pour la rencontre de ce lundi. Malades, le milieu de Stuttgart et le défenseur de Lille seraient d’ores et déjà forfaits.