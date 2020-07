Serie A : l'Inter s'impose sur la pelouse du Genoa et repasse devant l'Atalanta

La 36e journée de Serie A se poursuivait ce soir avec une belle confrontation entre le Genoa et l’Inter, deux équipes que tout oppose au classement. Les Rossoblù actuellement 17e et premier non relégable espéraient tirer profit de ce match pour se donner un peu d’air au classement et voir son maintien en Serie A quasiment assuré. De leurs côtés, les Nerazzurri n’avaient pas le droit à l’erreur dans ce match. En cas de victoire, les hommes d’Antonio Conte pouvaient reprendre au classement la place de dauphin tant convoitée aux Bergamotes (2e), et prendre le large sur une Lazio (4e) à ses trousses.

Les joueurs de l’Inter mettaient rapidement le pied sur le ballon mais ne parvenaient pas à prendre l’avantage au score, jusqu'à la demi-heure de jeu et l’ouverture du score de l’inévitable Romelu Lukaku. Le buteur belge avec ce coup de tête bien placé, inscrivait son 22e but de la saison en 34 matches de Serie A après un beau centre de Cristiano Biraghi (0-1, 34e). Avec ce nouveau but, l'Inter rentrait aux vestiaires avec le plus petit des avantages. Les deux équipes revenaient sur la pelouse peu inspirées, mais les Nerazzuri entendaient bien conserver leur avantage et aggravait même la marque à dix minutes du terme. Après un excellent travail de Victor Moses, ce dernier envoyait un centre précis qui permettait à Alexis Sanchez l'envoyer dans le toit du but (0-2, 73e). Dans le temps additionnel, Romelu Lukaku allait de son doublé et parachevait la victoire des siens d'un superbe plat du pied (0-3, 93e). Avec cette victoire, les hommes d'Antonio Conte prennent désormais la seconde place de ce classement au dépend de l'Atalanta.