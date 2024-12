West Ham va faire un joli geste pour Michail Antonio

Ce week-end, West Ham et tous les passionnés de ballon rond ont retenu leur souffle pour Michail Antonio. En effet, ce dernier a été victime d’un violent accident de la route. Les Hammers ont donné par la suite des nouvelles de leur joueur.«West Ham United peut confirmer que Michail Antonio a subi une intervention chirurgicale sur une fracture du membre inférieur suite à un accident de la route samedi après-midi. Michail continuera à être surveillé à l’hôpital au cours des prochains jours. Tout le monde au Club souhaite à Michail un prompt rétablissement et souhaite exprimer sa sincère gratitude à la famille du football dans son ensemble pour le soutien massif manifesté depuis la nouvelle d’hier, ainsi qu’un sincère merci aux services d’urgence et aux premiers intervenants qui ont pris soin de Michail immédiatement après l’incident, et à l’équipe médicale qui continue de l’aider dans son rétablissement. Le Club fournira d’autres mises à jour lorsque cela sera approprié», a-t-on pu lire sur le communiqué de presse.

La suite après cette publicité

Ce mardi, la presse anglaise évoque de nouveau le cas de Michail Antonio (34 ans). Et selon le Times, West Ham envisage sérieusement de prolonger le contrat de son joueur jamaïcain. Ce dernier, est, en effet, en fin de contrat le 30 juin prochain. Les Hammers souhaitent donc le blinder, tout en ne sachant pas quand il sera apte. Mais l’important est ailleurs pour le club de Premier League, qui va faire un joli geste.