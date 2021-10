Brésil : le tacle horrible d'un défenseur du Clube de Regatas contre Botafogo

Scène spectaculaire à l'Estadio Olimpico Nilton Santos. En Serie B brésilienne (D2), Botafogo accueillait le Clube de Regatas afin de tenter de consolider sa place sur le podium. A la demi-heure de jeu, alors qu'il tente de récupérer une tête en retrait de son coéquipier près du rond central, Caetano stoppe Rafael Navarro, en pleine course, d'une semelle... directement sur le visage du milieu de terrain !

Mimant une douleur subie sur le geste plus que dangereux, le défenseur de 22 est logiquement sanctionné d'un carton rouge et laisse les siens à 10 pendant près d'une heure. Les visiteurs s'inclineront finalement 2-0 pour ce match de la 29e journée de la deuxième division auriverde. A neuf journées de la fin de la saison, Botafogo se hisse à la deuxième place avec 51 points et revient à trois points du leader Coritiba.