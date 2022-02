Vejle : «35 M€ pour Hugo Ekitike ? Bien sûr, on a nous aussi été surpris»

Avec 9 réalisations et 2 passes décisives en 19 apparitions pour sa première saison pleine en Ligue 1, Hugo Ekitike (19 ans) impressionne. La progression du jeune attaquant du Stade de Reims est tout simplement épatante. À tel point que Newcastle a été jusqu'à proposer plus de 35 M€ pour se l'offrir cet hiver et que d'autres écuries de Premier League l'ont sérieusement à l'œil pour cet été.

Du côté de Vejle, au Danemark, où il était prêté lors du premier semestre 2021 (3 réalisations en 11 matches), on est subjugué par l'ascension fulgurante du jeune homme et surpris par l'explosion de sa cote. «Je crois que personne n'aurait pu prédire sa progression éclair, alors, bien sûr, on a nous aussi été surpris (du montant de l'offre des Magpies, ndlr). Nous sommes simplement heureux pour Hugo et Reims, que les deux parties aient l'occasion d'obtenir un tel résultat», nous a confié Henrik Tønder, directeur technique du club danois, se rappelant avec bonheur du prêt de six mois du Français.

«Quand il a mis son premier but»

«Nous avons une très bonne relation avec Reims et son directeur sportif adjoint. Ils nous ont conseillé Hugo parce qu’il était un grand talent qui avait besoin de jouer dans un championnat compétitif avant d’être prêt pour l’équipe première de Reims. Hugo a mis un peu de temps à s’adapter, il était jeune, découvrait un nouveau pays, de nouveaux coéquipiers, une nouvelle langue. Il ne jouait pas beaucoup au début, mais mentalement il a été fort. Derrière son grand talent, Hugo a été un mec fantastique, souriant, drôle et gentleman. Tout le monde aimait Hugo», s'est-il souvenu, ravi d'avoir pu participer à l'éclosion du phénomène.

«Tout le monde pouvait voir son gros potentiel et il l’a vraiment exploité en progressant au fil de la saison. (...) Quand il a mis son premier but avec Vejle, nous avons tous compris que tout allait s’enchaîner», a-t-il indiqué, espérant que Mouhamadou Drammeh (21 ans), milieu de terrain défensif recruté... au Stade de Reims l'été dernier, connaisse un destin similaire.