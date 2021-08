Sparta Prague-Monaco : les compositions officielles

Ce soir, l'AS Monaco de Niko Kovac lance sa saison, à l'occasion d'un troisième tour aller de qualification à la Ligue des Champions, au stade Letná et face au Sparta Prague. Les Rouges ont eux déjà débuté leur saison, avec un deuxième tour validé face au SK Rapid Wien (1-2, 2-0) et deux journées de Fortuna Liga, dont une victoire (5-0 )samedi dernier. C'est donc dans un onze assez similaire que Pavel Vrba aligne les siens ce soir. Florin Nita est dans les buts, derrière une défense composée de Tomas Wiesner, de Filip Panak, de la recrue David Hancko et de Matej Polidar. David Pavelka et Michal Sacek forment un double pivot, alors que Jakub Pesek, Borek Dockal, David Moberg Karlsson constituent une ligne de trois derrière le jeune et brillant attaquant, Adam Hlozek.

L'ASM ne change pas une formule qui gagne, avec un 4-4-2 à plat. Alexander Nübel démarre comme dernier rempart. Il est devancé par Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Axel Disasi et Caio Henrique. La doublette Aurélien Tchouaméni/Youssouf Fofana est reformée, tandis que Gelson Martins et Aleksandr Golovin occupent les ailes. Devant, Wissam Ben Yedder est associé à Kevin Volland.

Les compositions d'équipes :

Sparta Prague : Nita - Wiesner, Panak, Hancko, Polidar - Pavelka, Sacek - Pesek, Dockal, Moberg Karlsson - Hlozek

1️⃣1️⃣ Do utkání proti Monaku vyšle trenér Pavel Vrba tuto základní sestavu:



🧤 Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Polidar - DMK, Pavelka, Sáček, Dočkal, Pešek - Hložek. #acsparta pic.twitter.com/3Oqn1bAsnC — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 3, 2021

Monaco : Nübel - Aguilar, Badiashile, Disasi, Caio Henrique - Martins, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Volland, Ben Yedder

𝑳𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝑶𝒏𝒛𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏 de Coach Kovac 🇲🇨#SpartaASM | #RoadToChampions pic.twitter.com/OHhyWf3Eko — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 3, 2021

