Le FC Barcelone dispose d’un plan B en cas d’échec avec Bruno Guimaraes

Le FC Barcelone a déjà les yeux rivés sur le marché des transferts. En attendant l’arrivée de Vitor Roque cet hiver, le champion d’Espagne en titre s’active en coulisses pour renforcer son milieu de terrain. Orphelin de Sergio Busquets, parti à l’Inter Miami, le Barça ne semble pas avoir pallier le départ de l’Espagnol. Malgré le recrutement d’Oriol Romeu cet été, l’ancien joueur de Gérone peine à faire oublier son prédécesseur et force la direction blaugrana a envisagé de nouvelles options pour l’année prochaine. En ce sens, Mundo Deportivo informe que le FC Barcelone pourrait passer à l’action pour Bruno Guimaraes.

La suite après cette publicité

Si le Brésilien rêve de signer un jour au FC Barcelone, l’affaire est loin d’être résolu pour le club catalan puisqu’il a renouvelé son bail avec Newcastle jusqu’en 2028 à la mi-octobre. De plus, le joueur de 26 ans jouit d’un salaire conséquent outre-Manche (7,5 M€ par an) et sa valeur marchande est estimée à 85 M€, au-delà des moyens financiers des pensionnaires du Camp Nou. Conséquence, la formation de Liga pourrait se rabattre sur une autre cible, à savoir le Néerlandais Mats Wieffer, révélation de l’Eredivisie lors de l’exercice précédent avec le Feyenoord Rotterdam et qui commence à se faire une place au sein de la sélection batave, comme le souligne Sport. Toujours dans le registre des cibles moins onéreuses, Martin Zubimendi (Real Sociedad) et Ederson dos Santos (Atalanta Bergame) figurent eux aussi sur la short-list du Barça.