La signature d'Haaland secoue le vestiaire de Manchester City

Le chaînon manquant. Pour beaucoup, l'arrivée d'Erling Haaland à Manchester City va permettre au club anglais de franchir le dernier cap en Ligue des Champions. Avec un buteur aussi clinique, muni d'un gabarit si particulier, Pep Guardiola ajoute une nouvelle corde à son arc. Cependant, le transfert du Norvégien, officialisé mardi, va aussi causer quelques ennuis à l'entraîneur espagnol.

Comme souvent dans ce genre de transfert de grande envergure, les chiffres sortent dans la presse. Parfois tellement que plusieurs versions s'opposent. Une chose est certaine, Erling Haaland va toucher beaucoup d'argent, et cela fait grincer quelques dents dans le vestiaire mancunien selon nos informations. Certains joueurs, parmi les fidèles de Guardiola, s'estiment forcément moins bien valorisés que la nouvelle recrue et n'hésitent pas à le faire savoir.

Déjà Grealish...

Certains avaient déjà été échaudés par le cas Jack Grealish, recruté pour 117 M€, et grassement rémunéré (350 000 livres par semaine). Plus que des joueurs comme Sterling, Mahrez ou Bernardo Silva. De même, alors que son rendement n'était pas extraordinaire, il a bénéficié d'une certaine indulgence de la part de Guardiola, aux yeux de certains joueurs de l'effectif. Le cas Haaland vient ainsi s'ajouter à ce ressenti, alors que la saison n'est pas finie, avec un titre de champion d'Angleterre à aller chercher devant Liverpool. Le timing de l'annonce interpelle donc également.

Autre conséquence, cela va inciter certains éléments offensifs à regarder ailleurs. Ce ne sont pas les rumeurs qui manquent déjà autour de Raheem Sterling, sous contrat jusqu'en 2023, avec les intérêts présumés d'Arsenal, de l'AC Milan et du FC Barcelone. L'international anglais de 27 ans devrait bien quitter Manchester City cet été, et cela pourrait également être le cas de Gabriel Jesus, 25 ans et sous contrat jusqu'en 2023 également, pisté par Arsenal et le Barça.