Manchester City s'offre le très gros coup Erling Braut Håland !

Les gardiens de Bundesliga vont pouvoir respirer un peu, ceux de Premier League risquent d'être plus circonspects. Grande promesse qui s'est déjà affirmée comme l'un des meilleurs attaquants du monde du football, le buteur norvégien Erling Braut Håland pose ses valises en Premier League à partir de la saison 2022/2023. Né à Leeds il y a un peu moins de 22 ans, le gaucher a décidé d'imiter son père Alf-Inge - entre 2000 et 2003 - en rejoignant la formation anglaise de Manchester City. Pourtant dans le viseur de nombreux clubs comme Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, mais surtout le FC Barcelone et le Real Madrid, Erling Braut Håland a décidé de filer à l'anglaise en rejoignant les Sky Blues.

Formé à Bryne, révélé à Molde, explosant au Red Bull Salzbourg, il ne cesse de monter en puissance au fil de saisons. Transféré à Dortmund à l'hiver 2020 contre 20 millions d'euros, il a confirmé tout son potentiel en Allemagne avec pas moins de 85 buts et 23 buts en 88 rencontres avec les Marsupiaux. Facturant pas moins de 134 buts et 36 offrandes en 181 matches depuis le début de sa carrière en club, ainsi que de 15 buts en 17 matches sous la tunique norvégienne, Erling Braut Håland empile les buts de façon ahurissante. Un mariage de raison avec Manchester City dont les qualités offensives en font l'une si ce n'est la référence en Europe.

Pour rejoindre les champions d'Angleterre en titre, Erling Braut Håland a été convaincu par le sérieux du projet mené par Pep Guardiola depuis 2016. Voulant devenir le grand attaquant qui succède à Sergio Agüero et offrir le graal aux Skyblues, le Norvégien a accepté de donner un autre virage à sa carrière. Pour cela, Manchester City n'a pas lésiné sur les moyens en payant la clause libératoire du joueur qui s'élève à 75 millions d'euros, mais aussi en offrant de juteuses primes à la signature d'un contrat qui sera valide jusqu'en juin 2027.

Dans un communiqué, Manchester City a annoncé fièrement l'arrivée du phénomène de 21 ans Erling Braut Håland en provenance du Borussia Dortmund. «Manchester City peut confirmer avoir conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland au 1er juillet 2022», peut-on lire sobrement. Le BVB a confirmé l'information, expliquant qu'elle lui permettrait d'enregistrer d'excellents résultats financiers cette saison. Reste désormais à savoir comment cette recrue phare s'intègrera dans le système des Skyblues de Pep Guardiola.

