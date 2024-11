LOSC - OL : le coup de gueule de Pierre Sage

C’est une copie très partagée qu’a rendu l’OL ce soir face au LOSC (1-1). Mais s’il fallait retenir une chose positive, ce serait l’esprit affiché en seconde période par les Gones, après une première période complètement à l’envers. Et c’est d’ailleurs ce que Pierre Sage a relevé, en substance, au micro de DAZN après le match, avec des mots forts. «Je trouve notre première mi-temps inadmissible. On s’est abandonné. On était indigne d’être l’Olympique Lyonnais. Il y avait aucune intensité, aucune mentalité à jouer ce match pour être compétitif. L’erreur qu’a fait Lille, c’est de nous laisser en vie. A la mi-temps, je leur ai dit que je m’en foutais du score. Je voulais voir l’OL sur le terrain », a-t-il pesté, avant de finir sur une note positive.

«Je tiens vraiment à les féliciter, parce que être capable de garder le cap après une telle frustration, c’est aussi le signe des équipes qui vont bien. Je pense qu’on a affiché un autre visage et on a même été capable d’égaliser, et de se créer d’autres occasions en seconde période. Si j’ai trouvé mon onze type ? Je l’ai trouvé à la mi-temps, et bizarrement ce sont les mêmes joueurs, a-t-il souri. La même équipe peut être la meilleure équipe, comme notre pire cauchemar.»