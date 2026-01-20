Abdoulaye Camara, un nom à retenir du côté de l’Udinese

À seulement 17 ans, Abdoulaye Camara est encore loin d’être un habitué des terrains de Serie A, mais son arrivée à l’Udinese ne passe pas inaperçue. Le jeune milieu français, formé à Montpellier, est déjà considéré comme un joueur à fort potentiel au sein du club italien. Même s’il n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer avec l’équipe première, il s’intègre progressivement et apprend dans un environnement réputé pour sa rigueur tactique et sa capacité à faire éclore de jeunes talents.

International français dans les catégories de jeunes et même capitaine chez les U17, Camara est un élément important des équipes de France de sa génération, où il se distingue par sa maturité, son impact physique et son sens du jeu. Il sort même d’une très bonne Coupe du Monde U17 où il a été élu 2 fois homme du match sur les 5 matchs de Bleuets. Doté de qualités athlétiques solides, d’une bonne lecture des situations et d’une vraie présence au milieu, il possède le profil idéal pour s’épanouir en Italie. À l’Udinese, tout est réuni pour qu’il progresse à son rythme et, à terme, se fasse une place sur la scène du football professionnel, mais des clubs l’ont d’ores et déjà sollicité pour un prêt.